行政院規畫將推出振興五倍券，原擬1000元換5000元振興券方案，不僅在野黨反彈，民進黨派系正國會、英系都發出聯合聲明，呼籲行政院免費讓人民兌換五倍券，政院經過會商後政策大轉彎，昨晚宣布將朝全民免費兌換方向規畫。對此，民眾黨立委蔡壁如痛批，政策變變變，結果還是「發券不發現金」，人民的心聲是要現金，蔡英文總統、蘇貞昌院長是聽不懂，還是裝聾作啞。

蔡壁如指出，振興5倍券變變變，「免付1000元」領券的適用範圍，從中低收入戶、到紓困4.0精進版紓困對象、昨晚又擴大至「全民免付」，變來變去、繞了一大圏，結果仍是「發券不發現金」。

蔡壁如認為，既然五倍券已經走到「全民免付」這一步，為什麼不乾脆一點，簡化程序，直接排付發現金，一來可以省下20多億發券成本，也能給艱苦人一筆救急金，讓受疫情影響的上班族、中產階級有喘息的機會。

蔡壁如說，近期許多年輕人跟她抱怨，「疫苗打不到、紓困領不到、6月還繳稅」，現在政府又要他們「強迫消費」，紓困4.0領不到，5倍券不但擾民又難用，政府為什麼總是跟年輕人作對，尤其紓困4.0最被詬病的就是「補破網式」的紓困，製造很多紓困孤兒，產生相對剝奪感。

蔡壁如批評，蘇貞昌自以為是，發放五倍券設下各種白名單、黑名單，國家的資源就浪費在瑣碎的行政程序上，累死公務員，行政院一意孤行，不顧黨內不同意見，也不聽八成民意，蘇貞昌，「你真的懂民主嗎？」

蔡壁如重申，民眾黨主張「排富發現金」，讓紓困雨露均霑，而不是自以為聰明的政府，永遠補不完的破洞，又把擾民當政績。