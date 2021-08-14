桃園春天農場幼馬，瘦成皮包骨、奄奄一息，倒地不起。(台灣防止虐待動物協會提供／蔡依珍桃園傳真)

春天農場遭控虐馬，繼10日有匹半歲的幼馬死亡，桃園市動保處將另批同齡的幼馬帶回搶救，仍於14日不幸病逝，動保處指出，第一匹幼馬解剖胃有食物殘渣，第二匹飼養過程食慾也尚可，僅肝指數異常，不至於餓死，但仍有飼養不當之嫌，除每周都有獸醫師入場關心現存的4匹成馬、協調其他馬場後續安置，也將委託專業解剖釐清死因。

桃園春天農場遭控馬匹飼養不當，動保處接獲陳情2日前往稽查，發現現場4匹成馬、2匹幼馬體態削瘦、肋骨清晰可見，立即請場方改善飼養方式及聘請專業獸醫師診療並列管，9日再赴現場，馬匹飼養狀況及食慾已有改善，孰料11日再度稽查，其中1匹幼馬已於前日死亡，緊急派員解剖、採樣送驗，並將另一匹虛弱的幼馬強制扣留並緊急安置、照護。

動保處委請專業獸醫給予安置的幼馬點滴、營養補充，並進行血液健康檢查，孰料仍於14日清晨死亡，處長王得吉表示，安置期間幼馬的食慾尚可，但仍明顯消瘦，基礎檢驗僅有肝指數異常，尚無法確定病因，因此已先將馬體冰存，將安排專業解剖以釐清死因，至於前匹幼馬日前解剖時，胃仍有食物殘渣，不至於餓死，但仍有飼養狀況不佳的情況，將待檢驗結果出爐調查釐清。

至於另外4匹成馬，王得吉說，因無緊急狀況，仍安置於現場，每天都有獸醫師入場查看，並積極洽詢其他專業馬場，協調後續安置事宜，他強調消瘦程度非短期間造成，已依行政程序法通知業者及馬主陳述意見，若有違反動物保護法部分，將依法裁罰，落實動物權益保護。