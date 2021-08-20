新冠疫情趨緩，金門縣府因應鄉親往來台金需求，即時透過交通部民航局協調航空公司調整航班，包括放大機型、重啟嘉金線和台中、高雄增加航班，未來並視疫情持續滾動檢討，讓往返台金更加便捷、安全。

楊鎮浯縣長關切鄉親緊急就醫、奔喪和平日基本交通需求，並考量9月份開學在即，18日即責成縣府觀光處透過交通部民航局協調增加航班，並在今日下午獲得最終確認。

縣府觀光處長丁健剛說明，民航局今天確認結果如下：立榮航空於8月23、25日，將下午4點台北-金門原ATR執飛之班機1架次放大為321機型；另自8月24日起，再將中午時段原ATR執飛之班機1架次也放大為321機型、每周五、日增加金門─高雄往返1架次。8月22日起華信航空每周日14：00台北-金門航班(AE1289)改以ERJ機型執飛。

丁健剛也指出，民航局同意重啟旅台鄉親關注的嘉義航線，9月份每周五、日飛航金門─嘉義往返1架次。另外，金門─台中航線9月份也從每天2架次增為4架次。

觀光處表示，縣府基於疫情及鄉親安全考量，機場快篩仍將持續執行，且考量鄉親仍有往返和緊急需求，1999緊急機位將持續協助，在每周一、三、五、日北金末班機執行至9月6日止，並視實際需要做滾動式檢討。

縣府表示，若鄉親有就醫、奔喪等緊急搭機需求，可撥打金門縣政府1999專線（外縣市及手機撥0800-318823），將由專人服務。