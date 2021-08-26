疫情期間學校停班，公司也居家辦公，隨著跟家人相處的時間變長，照顧壓力也隨之增加。為此桃園市衛生局於9月份起將辦理線上精神衛生講座及直播活動，讓專業精神醫療人員替民眾解憂。

衛生局表示，接獲的個案常表示「孩子常被記不住交代的作業、房間亂得一蹋糊塗」、「我耐心的跟孩子講很多道理，為什麼他還是堅持已見，不願意聽我說的話？」，疫情期間學校停班，公司也居家辦公，很多人會變得焦慮。

衛生局副局長蘇柏文說，今年因新冠肺炎疫情，為配合防疫，不僅學校停課，許多民眾也改為居家辦公，與家人相處的時間增多，爭執摩擦的機會也增加，特別是家中有精神及情緒困擾的孩子，家長平時照顧已經需要花費心力，居家辦公期間，邊工作邊與孩子長時間相處，家長們可能因此感到焦慮及無助。

對此，衛生局9月份起將辦理線上精神衛生講座及直播活動，帶領民眾認識及瞭解常見的精神疾病，如ADHD、自閉症、躁鬱症、強迫症及產後憂鬱症等，藉由專業的精神醫療人員解說，讓民眾與家人的相處能更加得心應手，藉此增進親子和諧。

衛生局指出，除了線上精神衛生講座外，還有直播課程，民眾可以在線上與講師討論精神衛生相關議題，進行遠距教學互動，並適時地抒解身心壓力，現在已可至官方網站進行線上報名。

衛生局也呼籲，若有遭遇心理健康相關議題，可撥打衛生福利部安心專線1925、24小時生命線協談專線1995、張老師專線1980或至桃園市社區心理衛生中心網站預約面對面心理諮商服務。