台南市公共化幼兒園雖從2012年開設2歲專班，但全市僅8班，無法滿足家長需求，台南市教育局去年增設9班、今年增8班，教育局預計3年內將增加58班、824個名額。

儘管新生兒人口持續下滑，但家長爭搶公幼門票的壓力卻沒減少過，以往，學齡前的2歲幼兒是進入園所的空窗期，因公幼多以招收3到5歲幼兒為主，全市也僅8班招收135人，2歲過度到3歲期間的孩童，往往只能選擇送私幼、請保母或長輩照顧，對雙薪家庭而言是不小負擔。

教育局長鄭新輝表示，台南市從2020年起已增設公共化幼兒園76班2011名額，準公共幼兒園增加144園1萬9306名額，加上25園平價幼兒園提供2307名額，整體廣義及平價公共化比率已達7成以上。

面對幼兒入園需求年齡下降，教育局近2年增加公共化2歲專班17班256名，未來3年還會再增加58班824名，亦即自2020年至2024年至少增加75班1080名，希望有助於減輕家長育兒負擔。

今年首度增設2歲專班的中西區第一幼兒園園長吳雅玲說，1班僅招收16人，結果吸引50人報名，非常搶手，最後公開抽籤，沒中籤的家長都很失落；安南區第四幼兒園園長顏嘉辰說，當地還有安定區的家長跨區就讀；麻豆幼兒園園長呂崟表示，一釋出招收2歲幼兒訊息，引起熱烈詢問，也有不少家長跨區爭取入園機會。

教育局特幼科指出，台南市110學年度整體公共化幼兒園比例已達7成，在滿足3到5歲幼兒園需求之外，接下來，增設2歲專班將是重點，每年也會滾動檢討各區公共化幼兒園招生狀況及需求，持續提升供給量。