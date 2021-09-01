鎮南國小老師親自在校門口迎接小一小朋友，牽手走入教室。（周麗蘭攝）

鎮南國小幼兒園今年有54名小朋友。（周麗蘭攝）

今天高中以下統一開學，因防疫之故，家長不得進入校園，斗六市鎮南國小為了讓小一新生進入狀況，也讓家長安心，在校門口布置入學看板供家長拍照留念，隨後就由老師牽手進入班級，校長梁博雍表示，小一新生適應良好，全部120多人1個都沒哭，老師也很開心。

鎮南國小今年共有小一新生123人、幼兒園54人，校門口布置漂亮的入學看板，還讓家長與孩子留下第一天上學的紀念，還準備「醬呱家族」2個可愛的吉祥物來迎接新生。

梁博雍說，以往開學日有些家長擔心小一孩子上課不適應，但為防疫無法讓家長進入校園，「醬醬」、「呱呱」果然吸走了小朋友的注意力，沒有恐慌與壓力，乖乖接受老師牽手走進教室，家長目送也很安心。

鎮南國小訂製印有校園吉祥物的口罩發給每名學生1包5個，梁博雍說，發給學生除了防疫，也象徵開學生活。不論室內上課或戶外活動，小朋友早已習慣戴口罩，沒有人忘了戴或玩到戴不住口罩。

小一新生只上半天，鎮南國小開辦課後照顧班，有60至70名小一新生下午還留在學校，也都沒有哭鬧，梁博雍說，不只老師開心，也替小朋友開心。