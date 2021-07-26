擁有台灣柔道女王封號的連珍羚，今天出戰東奧柔道項目女子57公斤級比賽，面對斯洛維尼亞選手卡加凱澤爾(Kaja Kajzer)，儘管連珍羚不斷進攻，最後仍在黃金得分時間吞下第3次指導黃牌吞敗，連珍羚經紀人對此表示：「相信大家都難以接受這樣的結果」，並呼籲外界給連珍羚一點時間「待珍羚心情平復之後，會再與珍羚討論，再與大家更新消息」。

「柔道女王」連珍羚面對小她12歲的對手加凱澤爾，連珍不斷嘗試用各種動作控制對手，一度占上風，不過被判1個指導，而連珍羚在黃金得分時間，持續發動攻擊，卻始終沒辦法突破僵局，連珍羚也被判了第2次指導黃牌，最後，連珍羚因為擒抱動作，被判第3次指導黃牌，直接宣告連珍羚落敗，無緣闖進8強。

連珍羚敗給對手被淘汰，淚灑東京武道館。（季志翔攝）

連珍羚因吞3個指導落敗，爆冷出局，對此，連珍羚的經紀人鄭瀅瀅稍早則在臉書發文，感謝國人的加油和支持「珍羚在上場比賽前曾說過：『一個成熟的選手，不論比賽的結果，都要勇敢面對，因為這就是勝負的世界』。此時此刻，相信大家都難以接受這樣的結果。請大家給珍羚一點時間，待珍羚心情平復之後，會再與珍羚討論，再與大家更新消息，謝謝」。

而連珍羚在場上難過遮臉痛哭，網友看了也都心疼不已，紛紛到連珍羚臉書留言鼓勵「辛苦了！妳已經是代表台灣的英雄」、「大家都在為妳打氣」、「辛苦了！很精采的比賽～妳超棒」。