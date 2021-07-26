福原愛今(26日)晚將在東奧桌球混雙金牌戰中，復出擔任球評，因為剛好是中日大戰，也讓日本網友普遍不買帳，狂酸「希望她不要參與這次的東奧」、「妳是幫中國隊加油的吧」。

福原愛今晚將擔任桌球混雙金牌戰球評，下午她先擔任桌球男女單打解說員，身穿一襲白色荷葉領上衣搭黑色長裙的她，紮起低馬尾，看上去容光煥發，似乎已經甩開婚變陰霾。

而晚上的混雙金牌戰是由日本選手水谷隼、伊藤美誠對戰大陸選手許昕、劉詩雯，而恰巧劉詩雯是福原愛閨密，也讓人好奇她到時會如何解說。

福原愛看上去容光煥發。(圖／翻攝自推特)

不過日本網友對於福原愛的復出，普遍都不認同，認為她應該先為出軌道歉，再擔任球評，「雖然離婚是私事，但讓支持者失望是事實」、「希望她不要參與這次奧運，何況是水谷和伊藤選手的比賽」。

還有人覺得富士電視台是容忍婚外情的行爲嗎？更有網友酸「妳是幫中國隊加油的吧？真不想看到(福原愛)」。不過仍有少數支持者認為她已用離婚解決夫妻問題，並讚賞她的解說很容易讓觀眾理解，期待她擔任球評。

福原愛和江宏傑鬧婚變後，加上出軌醜聞，讓她在台日的完美形象大跌，不過反觀大陸網友卻力挺她，因此她在和江宏傑離婚後，頻頻透過微博和網友互動，23日東奧開幕式時，她也死守在電視前，並在微博連發多篇文，「一直期待China跟Japan！」、「中國隊來了！連口罩都是大紅色！」