近日有不少政黨支持度民調顯示，受到疫情衝擊，民進黨的支持度下降，而國民黨則沒有顯著變化。不過，根據民進黨內部的政黨支持度民調顯示，民進黨仍以26.8%的支持度位居第一，國民黨居次，而值得注意的是，排名第三的民眾黨與國民黨的支持度差異不大。同時，這份民調也在網路上引發網友熱議。

根據《聯合報》報導，民進黨內部在7月初進行的民調結果顯示，民進黨支持度為26.8%，位居第一；國民黨則以17.3%的支持度居次，民眾黨的支持度則為15%，時代力量3.5%，台灣激進基1.9%；至於中間選民的部分則有22.7%。

此事也在PTT上引發網友討論，「這個民調從月初用到現在」、「現在是大藍小藍，不知有沒有哪天變成大白小白」、「開票就知道了啦，哈哈哈」、「552萬票你跟我說他只有17%？」、「這東西看的是政黨票，不是總統票」。

有些網友則討論起民眾黨黨主席、台北市長柯文哲，「難怪民進黨最近狂打柯，怕了」、「2024年柯文哲有2016年宋楚瑜157萬票都很困難了」、「柯2024如果民調差距也是離第一名很遠的話，票開出來我看也是只有100萬出頭，台灣中立選民比你想像中多，但是西瓜選民更多」。

還有些網友則認為，「吸引到中間選民？？我看是那些不敢承認自己支持國民黨的中立選民吧，不然國民黨怎麼可能只有17%」、「中間選民應該有6-7成可以灌到國民黨」、「你敢說選舉民眾黨會贏國民黨嗎？」、「我反而覺得奇怪，時代民調起不來」、「時代民調起不來有什麼奇怪」。