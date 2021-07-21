國內5月中爆發大規模社區疫情，全國進入三級警戒長達2個月，隨著疫情趨緩，單日本土確診一度降至8例，中央宣布地方部分場所可以進行微解封，不排除7月26日能正式降級。但微解封後，健身房、電影院卻陸續爆出有人確診，對此，網友則感嘆，社區的無症狀者是目前無法清零最大的困難。

微解封才過1周，連鎖健身房World Gym就出現確診者足跡，宣布暫停營業；台北京站威秀影城也傳出一名驗票員確診，北市府急公布足跡，另外欣欣秀泰也傳有職員確診，但經查是集團企業的新進員工快篩陽性。

對此現象，有PTT網友便問道，「電影院才解封一下子就出事，這代表什麼？」並提出可能原因：1.人民不自律、2.一堆不知自己染疫的黑數在外面趴趴走、3.關太久了，報復性出遊、4.口罩沒戴好。

部分網友留言帶酸回應，「代表電影院不能解封」、「年輕人太鬆懈」、「不要太不滿，解封的正常現象」、「完美呈現1傳10傳100的概念」、「無限三級無法清零」、「先幫你微解測試一下，不然7/26解定了」。

不過多數人則認為，是社區仍存在無症狀感染者導致。「無症狀感染者仍多數」、「無症狀帶源，沒辦法」、「社區有無症狀感染者，但不代表你會無症狀」、「北車那邊黑數很多」。

至於7月26日是否真的能夠降級解封？指揮中心指揮官陳時中認為，現在不以清零為目標，而要以控制疫情為目標，雖然本土疫情趨緩達降級條件，但降級仍需配合嚴謹的管制措施，本周將為觀察重點，若各縣市沒爆發新群聚、確診數控制在各位數，26日仍有望降級。