中央流行疫情指揮中心近日訂出長照中心、補習班、幼兒園等解封標準，部分已達解封標準可以開放，但勞動部表示，仍有部分單位未達開放標準、或是因為人流管制等無法全數開放，也有部分民眾擔心疫情等，因此從今天起至8月9日為止仍可請「防疫照顧假」。

指揮中心要求長照中心、補習班、幼兒園等人員接種需達一定程度才能解封，如果員工未能接種疫苗或接種後未滿14天等則需定期附上快篩證明。

勞動部條件司司長黃維琛表示，以幼兒園為例，部分園所因接種率未滿無法開放、部分則應人流管制無法招收足額人數，也有部分家長擔心疫情不願讓孩童出門，考量民間仍有需求，配合衛福部、教育部，從今天至8月9日「降級不解封」中仍允許照顧者能請防疫照顧假。

防疫照顧假規定受僱的家長其中1人可以請防疫照顧假，雇主應准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得扣發全勤獎金、解僱或予不利處分；雇主也不可以要求先請畢家庭照顧假或其他假別，才能請防疫照顧假。