疫情微解封加上高溫炎熱，部分民眾恢復出門上班，但部分也維持在家，導致用電量急劇增加，台電統計，27日最高用電量發生在下午1時50分，尖峰用電達到3884.4萬瓩，創下史上新高。不過備轉容量仍有395萬瓩，備轉容量率約10.17%，供電亮出穩定的綠燈。

就在用電創紀錄時，卻遇上核二廠2號機故障。原能會表示，核二廠2號機27日早上06:32發生反應爐急停事件，經電廠現場檢查相關設備並無異常情形，初步研判應為人為疏失導致主蒸汽隔離閥關閉，致引發汽機跳脫及反應器急停。