前衛生署長楊志良日前參與聯亞疫苗的二期臨床試驗，但他昨天自爆6月7日抽血檢測體內抗體（ANA）僅有40，質疑國產疫苗效力。對此聯亞疫苗計畫主持人、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬認為楊志良根本搞錯方向，因為ANA是檢測風濕免疫疾病風險，與疫苗效力毫不相關。

楊志良昨天在臉書上貼文，指出自己在老友張峰義的邀請下參與聯亞的二期臨床試驗，他在4月15日接種第一劑、5月9日接種第二劑、6月7日抽血檢查時卻發現自己體內的抗體ANA僅有40，結果呈現陰性，而一般具有臨床意義的標準要到160以上才會呈現陽性。

他還指出，受試者有知道自己是在實驗組還是對照組的權利，但自己曾多次詢問聯亞，卻都未獲官方正面回應，認為聯亞有違基本的實驗倫理，因此憤而退出臨床試驗，並在上月底接種AZ疫苗。

黃高彬解釋，ANA是風濕免疫疾病的重要指標，為的是要排除紅斑性狼瘡等免疫疾病患者當受試者，因此「不是誰都可以成為臨床試驗受試者」，而且抽血後也要等2、3天才會得知結果，至少要一周後才會知道自己是打疫苗還是安慰劑。

黃高彬說，所有受試者前來參與時，都有告知要等到10、11月才會解盲，對於楊志良在臉書批評臨床試驗制度，他也認為相當不厚道，並質疑楊志良參與時曾簽署同意書，現在卻反悔，根本是個人違約在先。

除楊志良退出臨床試驗外，黃高彬也透露目前共有3、40人退出臨床試驗，但原先招收受試者時就有超收，因此對整體試驗的進度並未造成影響。