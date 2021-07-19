疫苗登記與預約平台第三輪意願登記於今天中午12時進行結算，截至昨日下午5點為止，一共862萬人完成意願登記。政府鼓勵民眾接種疫苗成效佳，全台疫苗覆蓋率達到20.40%，提早達到7月底接種低標。不只中央力推疫苗施打，連民間企業也祭出1000元獎金鼓勵員工接種疫苗。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，表示她的公司為了鼓勵員工施打疫苗，在8月底完成疫苗接種，就發放1000元的獎勵金，並反問網友「你們打還是不打？」

貼文曝光後，引發網友熱議「你終究要打的，為什麼不趁有1000元可以賺趕快打」，網友意見一面倒，全部支持「打下去」，甚至有不少人認為「不管給不給錢都打啊，想要正常生活就趕緊拚疫苗覆蓋率啊」「不要錢都要打，國外疫情這麼嚴重，不知道下一波高峰什麼時候」，就算公司沒給錢，為了自身健康和全國的覆蓋率，疫苗是打定了。

為了鼓勵員工打疫苗祭出千元獎金，這樣的幸福企業也讓網友大讚「別人的公司不會讓我失望」，不少網友表示「怎麼那麼好」、「很棒的公司」、「別人的公司跟老婆一樣，都是如此吸引人」、「好棒」、「這麼好」、「這公司真好」、「別人的老闆永遠不會讓人失望」、「這公司真的很用心在拼疫苗覆蓋率，不讚不行」，網友讚嘆聲連連，對於該公司福利真的非常羨慕。只是，羨慕別人是羨慕不完啦，不如好好把握增加自我財富機會。1111人力銀行在疫情期間，推出了在家工作專區以及「兼差打工」專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，在家就能辦公，較不易受後續疫情走勢影響，先求有再求好，為自己留下東山再起的資本。