國內疫苗到貨不穩定，未來又有BNT及國產疫苗將加入施打，衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）25日開會同意開放疫苗混打，並擬優先將第一至三類第1針打AZ疫苗者，可混打mRNA疫苗，只是莫德納目前一針難求，此刻讓受爭議的第2類中央官員優先混打，凸顯中央疫苗政策已經失能。

中央流行疫情指揮中心最近焦點都放在莫德納疫苗身上，先是要求打莫德納的民眾必須隔10至12周再打第2劑，後再對第二及第三類對象於接種第1劑莫德納疫苗後滿28天亦可接種第2劑，現在又擬開放可混打mRNA疫苗，其實就是指莫德納。

但這些對象中包括第二類中央及地方政府防疫人員，人數從今年2月初的9萬人，到7月初追加至19.7萬人次，連行政院顧問丁怡銘也有，如今在接種第2劑及混打上「獨厚」他們，更加大特權爭議。

尤其蔡總統宣布7月底要達成25%的疫苗覆蓋率後，指揮中心公布各縣市政府施打覆蓋率的排行，卻惹得地方政府炮轟中央疫苗分配不均，台北市長柯文哲爆料20萬劑莫德納疫苗快過期，更凸顯專案造冊不實，以致想打的打不到、不想打的卻被造冊，讓地方背黑鍋。

沒想到，針對快過期的疫苗，指揮中心發言人莊人祥原本說中央要收回提供給第七類造冊人員處理，但被陳時中打臉說不會啟動備用計畫，指揮中心內部不同調，地方政府更加無所適從。

蔡英文總統在臉書宣告疫苗接種的人口涵蓋率、劑次人口比已達成目標，並比預期早，但從政府的疫苗採購到分配，民眾都沒有信心，所以不管是混打還是國產疫苗的EUA，蔡政府該做的是透明的疫苗政策，以及設法讓疫苗及早到貨，而不是拿疫苗搞政治，畫餅充飢。