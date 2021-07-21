民進黨蔡政府全力拉抬的高端新冠疫苗，日前突然獲得衛福部食藥署通過緊急使用授權（EUA），接著就引發綠營一波「我要打高端」的宣告；生怕說得慢了就顯示不出對高端這支疫苗的一片赤誠。

桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲，立即表示決定打高端疫苗，知名綠嘴周玉蔻也為高端疫苗歡呼，表示當初自己放棄打莫德納疫苗，就是在等高端疫苗；此外，藝人陳珮騏也表示很想打高端。

妙的卻是，陳珮騏卻說自己已經預約AZ了，理由是為了「拚全民覆蓋率」，所以輪到了就去打。其實，今年43歲的陳珮騏施打順位應該並不是排在很前面，且陳時中表示高端8月就可以開始施打了，如果真的那麼愛本土疫苗，再等會兒，應該也不至於造成什麼防疫破口吧。

黃偉哲更扯，他搶在第一時間說要打高端，結果在媒體追問下，外界才發現他早已接種了2劑AZ疫苗，說要打高端根本就是虛情假意。黃偉哲只好硬拗說，他的意思是，如果之前有高端，那一定會是他的優先選擇。

至於鄭文燦，如果指揮中心沒有開放混打，那麼目前已接種了第一劑疫苗的他，對高端疫苗的擁護之情也純屬自嗨，沒有實質意義。

當然，外界最關切的還是總統蔡英文何時會接種高端疫苗，但蔡政府對這個議題的態度似乎已轉為低調。陳時中說，總統要不要打高端，尊重她個人的意願；總統府則說，這件事要依指揮中心的安排。反正就是推來推去，不給肯定的答案；甚至蔡英文在21日民進黨中常會上，要求民進黨黨公職人員幫忙澄清高端通過EUA過程時，也閉口不談自己要不要打高端疫苗。

如果說好「要把手臂留給國產疫苗」的蔡英文逃避承諾，那其他人又何必大跳高端忠字舞呢？