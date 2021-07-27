高端疫苗18日通過疫苗緊急使用授權（Emergency Use Authorization EUA），25日衛福部宣布，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家已同意，將高端疫苗納入公費疫苗施打計畫，8天闖2關的效率，引發各界關注。國民黨台北市議員張斯綱引用行政院院長蘇貞昌名言「人生的劇本怎麼寫沒辦法偷看」，反諷：「但是蘇院長您的『疫苗劇本早就寫好』。」痛批蔡政府護航國產疫苗的行徑，人民都看在眼裡。

張斯綱今日（27）在臉書發文表示，蘇貞昌曾說「人生的劇本怎麼寫沒辦法偷看」，但是「蘇院長您的『疫苗劇本早就寫好』」，如今種種只是用不同的說法在演繹，政府從上到下全力在護航國產疫苗，人民都看得清清楚楚。

張斯綱指出，5月13日總統蔡英文在記者會宣示，「國產疫苗預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗」，之後國產疫苗即照著劇本快速通關。5月28日衛服部就與高端、聯亞簽訂採購契約，預採購各500萬劑疫苗，而近期高端疫苗竟然可以在8天內連過EUA、ACIP關卡，其過程快得連會議紀錄都沒看到。

對此，張斯綱強調：「政府花錢培植國產疫苗可以，但用人民性命實驗就不行。」因為同樣是蛋白次單位疫苗，美國 novavax第三期試驗，在美、墨共納入3萬名參與者，在英國則是納入1.5萬名參與者，目前novavax卻仍未在美國取得EUA，高端卻是全世界此技術第一個拿到EUA，張質疑：「連美國都還沒做到，執政黨就要民眾做試驗，這樣的政府對還不對？」