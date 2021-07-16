中央流行疫情指揮中心繼創出確診數「校正回歸」後，近日又依「總統意思」將疫苗施打覆蓋率，從國際通用的第一劑施打人數改依「劑次人口比」，以免蔡總統誇口7月底國內疫苗覆蓋率要達到25%的承諾跳票。

向來力挺國產疫苗高端的前副總統陳建仁，15日深夜自爆參與高端二期試驗打的是「安慰劑」。這一連串事件顯示，政府誠信出了問題，信用早已破產了。

陳建仁5月28日受訪時，披露與妻子都參加了高端國產疫苗二期隨機雙盲試驗。5月30日指揮中心就宣布，與高端、聯亞分別簽約採購各500萬劑疫苗。高端疫苗試驗的受試者僅1/7施打安慰劑，其餘的人則施打高端疫苗。陳建仁卻6月1日就在臉書發文迫不及待為疫苗背書說，沒有不良反應，沒有副作用，試驗設計相當完善、執行嚴謹。

陳建仁受訪時高端二期試驗近尾聲，三期試驗遠未開始，沒人能證明疫苗的效力，但身為前副總統，陳建仁卻不斷掛保證，如今謎底揭曉，原來他打的是生理食鹽水，自是沒有不良反應或副作用。然而作為公衛博士，陳建仁豈能違背科學規範和精神，胡亂背書，尤其疫苗事關國民健康，提前為「國產」掛保證，正是視人民如草芥的表現。

台北市議員王鴻薇16日點出關鍵。按理二期試驗受試者90天後才會告知解盲結果，也就是在10月底或11月初，何以陳建仁事先知悉打了「安慰劑」？同樣受試的王鴻薇同事還在痴痴等待，究竟要不要登記施打其他疫苗。這不是將民眾當白痴嗎？

高端6月解盲記者會上宣稱，血清陽轉率為99.9%、中和抗體的幾何平均效價為733，受試者皆未出現嚴重不良反應；但沒公布的是，受試者接種兩劑高端後仍有確診案例。

並非外界吹毛求疵，而是防疫應本乎科學。國產疫苗成功也是為國爭光，沒人不支持，但政府若一心存乎政治，信用破產是早晚的事。