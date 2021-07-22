證交所針對英瑞-KY（1592）重要子公司於7月12日向法國當地政府申請破產，惟延遲至20日才作重訊，已違反重大訊息規定，重罰20萬元違約金。
證交所說明，英瑞-KY重要子公司Automotive Parts Distribution International LLC於7月12日向註冊當地國法院申請破產一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條第1項第4款規定，惟英瑞-KY遲至7月20日才召開記者會對外說明，已違反前述處理程序規定，故處以20萬元違約金。
證交所針對英瑞-KY（1592）重要子公司於7月12日向法國當地政府申請破產，惟延遲至20日才作重訊，已違反重大訊息規定，重罰20萬元違約金。
證交所說明，英瑞-KY重要子公司Automotive Parts Distribution International LLC於7月12日向註冊當地國法院申請破產一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條第1項第4款規定，惟英瑞-KY遲至7月20日才召開記者會對外說明，已違反前述處理程序規定，故處以20萬元違約金。
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