櫃檯買賣中心將於8月13日到26日辦理8場「櫃買市場業績發表會」，邀請中裕(4147)、臺慶科(3357)、穩懋(3105)、德微(3675)、中美晶(5483)等21家上櫃、1家興櫃公司及1家興櫃戰略新板公司參與。

配合上櫃公司及興櫃公司110年第2季財務報告陸續公告，暨110年7月20日興櫃戰略新板開板，為利投資人瞭解公司最新之財務及業務資訊，櫃買辦理8場「櫃買市場業績發表會」，由與會公司代表進行簡報直播，並針對投資人會前所提問題進行回覆。

櫃買中心指出，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，此系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，並邀請首檔登錄戰略新板交易之東研信超-新(6840)參與，各場主題依序為「生技醫療」、「智慧科技」、「富櫃200(一)」、「電子資訊」、「半導體」、「櫃買特色」、「興櫃公司」及「富櫃200(二)」等，與會公司分別為中裕、訊聯(1784)、醫揚(6569)、臺慶科、邑昇(5291)、聖暉(5536)、穩懋、信驊(5274)、智冠(5478)、岳豐(6220)、天正國際(6654)、叡揚(6752)、德微、中美晶、晶焱(6411)、世鎧(2063)、利機(3444)、弘煜科(6482)、濾能(6823)(興櫃一般板)、東研信超-新(6840)(興櫃戰略新板)、良維(6290)、金可-KY(8406)及明安(8938)。