櫃買中心28日表示，對永虹先進材料公司（6618）違反重大訊息申報規定處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，永虹先進材料股公司有延遲公告客戶聲請破產清算致逾期應收帳款未能收回之重大訊息，核有違反重大訊息相關規定，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣3萬元之違約金。