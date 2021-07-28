永虹公司違反重訊申報遭處違約金3萬元 16:412021/07/28 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心28日表示，對永虹先進材料公司（6618）違反重大訊息申報規定處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，永虹先進材料股公司有延遲公告客戶聲請破產清算致逾期應收帳款未能收回之重大訊息，核有違反重大訊息相關規定，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣3萬元之違約金。 疫情期間北市唱空城 北市警交大：2個月來超速案飆破9萬件 降級首日南警深夜加強稽查 槓上開花查獲通緝犯 #永虹先進 #櫃買中心 #重大訊息 #申報 #違約金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買8月將連推八場業績發表會 11:492021/07/28 財經 航運跌不休 融資斷頭壓力大 04:102021/07/28 財經要聞 內資嚇趴 加權指數回測半年線、櫃買更跌逾3％ 10:412021/07/28 財經 南陽國小華麗轉身 仁愛信義樓拆除重建完工 14:032021/07/28 寶島 台南6路廊105處壅塞路口！市府將推延長號誌周期 11:442021/07/28 生活 桃市開第1槍 通過普發現金5000 04:102021/07/28 焦點要聞 企業收房租違約金 要報繳營業稅 14:502021/07/27 財經 光麗-KY延遲申報 證交所開罰 17:592021/07/27 財經 《櫃買市場》8場業績發表會下月登場 13:422021/07/28 財經 上市ETF聚焦低碳節能的電動車商機 16:122021/07/28 財經 三級降二級 台南市府稽查餐飲業310家 265家仍不開放內用 18:422021/07/28 生活 財經熱門新聞 財政部雲端發票專屬獎雙胞案 小七再添4名百萬得主 - 財經 難逃關禁閉！陽明7／29起列處置股 為期10天 - 財經 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 長榮、陽明殺到見骨 傳高雄大戶墊丙60億慘遭斷頭 - 財經 慘爆！陽明再殺不停 明恐「被抓去關10天」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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