中央流行疫情中心指揮官陳時中22日宣布，增加施打新冠疫苗醫院診所的補助。別以為陳時中是佛心來著，他其實是不點不亮。

新冠疫苗開打至今已超過3個月，基層診所為因應這項新的業務，必須增加新的設備和人力，還要騰出空間，一定會增加行政作業和成本；特別是當5月中旬疫情大爆發後，指揮中心擴大疫苗施打，本來就人力吃緊的基層診所更是忙到苦不堪言。

更糟的是，衛福部一聲令下，從6月7日起，全台民眾免費接種新冠疫苗，而醫療院所每替一位民眾施打，政府僅補助注射費100元。基層診所大呼此種待遇連施打流感疫苗都不如。過去打一劑流感疫苗，基層診所可以收取200到250元的費用。

反觀更忙碌、執業風險更高的疫苗施打作業，基層診所能夠得到的補助卻更低；更何況許多協助政府施打疫苗的診所，也深受疫情衝擊，門診病患人數大減，甚至只剩下2、3成，幾乎快活不下去了。因此日前有醫師公開逆時中，認為政府不該這樣剝削基層診所。

對此，陳時中的第一時間的反應非常冷漠，直言「規定就是100元」；隨著不滿聲浪快速升高，陳時中才改口說，提高新冠疫苗接種醫療院所的補助，包括每劑再增加100元掛號費，行政費用從40元提升到100元，並加碼打超過500劑就會再發1.5萬元獎勵金等等。

新冠疫情爆發後，蔡政府高喊「力挺一線醫護人員」，然而種種作為卻是小氣、苛扣，甚至有醫護人員爆料根本拿不到防疫津貼，非常委屈。

防疫有功大官搶、危險辛苦醫護扛，這個政府真的是太沒有良心了！