近日，針對包括立委及媒體記者的質詢及提問，要求公布台灣採購疫苗的價格，都被指揮官陳時中以各種理由閃避，甚至還出現「居心叵測」這樣的字眼，現在就讓我們來審視一下，到底政府堅持不公布疫苗採購價格的理由合不合理，經不經得起考驗。

如果採購疫苗須簽署保密條款，這樣的模式應該是放諸四海皆準，看看世界各國的做法，德國衛生部長Spahn公開公佈歐盟購買疫苗的價格為1.78歐元到14.70歐元，以色列在2月底在德國公開說明每劑購買價是30美金外加詳做施打數據給BNT，歐盟Ursula von der Leyen在3月初公開說明歐盟每劑購買價是15.50歐元，美國每劑購買價是19.50美元。別人採購疫苗都公開透明，就只有台灣不能講，退萬步言，在緊守口風，堅不透漏採購價格的情況下，台灣的疫苗到貨速度，有比較快嗎？若不是靠他國的捐贈，恐怕台灣目前的疫苗數量，跟第三世界國家有得比。

行政院主計總處3月回覆國民黨團時就明白指出，疫苗採購並非屬機密預算，結果陳時中說這一切都是機密，此地無銀三百兩，難怪立委跟記者會針對這個議題窮追猛打，結果咱們的陳時中部長被逼急了，竟然冒出「居心叵測」這句成語，真是刷新國人的三觀，所謂的居心叵測，指懷著某種念頭，存心險惡，估摸不透。以陳時中的邏輯來解釋，會提出這個問題的，都是存心干擾疫苗的進貨時程，心懷不軌，可惡至極，但事實真的是如此嗎？我相信大部分的人民，都希望採購過程公開透明，因為那都是納稅人的血汗錢啊。

如果陳時中的居心叵測論站得住腳，以後豈不天下大亂。父母要問孩子的段考成績，孩子回：「我自己的成績，自己知道就好，你們再問下去，就是居心叵測」。老師要跟學生收班費，學生跟家長要求看班費支出明細，老師回：「錢花去哪裡？我知道就好，要求公開明細，就是對我不信任，居心叵測」。

事實上，大部分的孩子都會主動出示成績，老師收班費前一定會公布班費明細，連讓對方提問的空間都沒有。陳時中部長你可有想過？為什麼大家會對這個議題窮追猛打，因為你越不講，各種揣測和想像就會往不好的方向走，結果你站在權力的制高點，把大家影射成魔鬼，居心叵測的是誰，社會自有公評。

（作者為國中教師）

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