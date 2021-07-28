中央疫情指揮中心27日重新開放疫苗預約平台，並新增接種國產高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。對此，國民黨青年部副主任詹為元今日表示，超過七成以上的民眾不信任高端疫苗，高端、AZ、莫德納在疫苗接種平台上，都已預設勾選好。

國民黨青年部副主任詹為元。（圖／取自臉書「詹為元 政治我們的事」）

詹為元28日在臉書PO文表示，早上收到一個網路訊息，大意是疫苗接種意願平台已經將三種疫苗都預設勾選好，他也特別去查看，發現的確所言不假，如果沒有特別將某一家點掉，意味著輪到大家施打時，政府可以任選其中一家疫苗通知大家施打。

詹為元指出，但問題來了，今天如果三家疫苗明明都有存貨，但政府通知大家施打高端，若拒絕不去打的話，下一波施打要輪到何時？或許會有人說，預設好有什麼關係，自己預約的時候點掉就好，但這跟社群商店付費軟體一樣，「當試用時都會跟你說除非主動取消訂閱，否則視同自動續約，你沒注意到就繼續付錢了」。

詹為元強調，從爭議的角度來看，會登入平台的人都是已有意願施打疫苗的人，所以應該都心有所屬，點入平台之後，自己勾選要的疫苗，若都沒有勾選，系統自動通知該為必填選項，這樣較不會有爭議。但像現在事先都勾選好了，如果對網路比較不熟稔的人，不小心沒注意到，結果到時候輪到他施打時，他說怎麼是高端，我想打AZ或莫德納（舉例而已），到時候該怎麼辦？

詹為元臉書。

詹為元強調，他最後要再講一件事情，截至今天（28日）上午統計，這次開放的全新首次登記疫苗的91.7萬人中，有24.5萬人（包含複選者）可接受高端，占了26.6％。對高端來說看似好消息，但記住系統是預設勾選好的，換句話說，有超過七成的人刻意將高端刪除掉，投下不信任的一票。