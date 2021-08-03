大陸《科技日報》3日報導。中國工程院院士鍾南山日前在廣州出席一個峰會活動時，明確回答，大陸國產疫苗對Delta變異株「有效，非常安全」。他說，中國大陸需要83.3％的接種率才能達到群體免疫。為此他特別呼籲大家要重視疫苗接種。

Delta變異株已經成為全球新冠肺炎傳播的主要變異株。7月27日，南京市通報引起南京疫情的變異株是Delta變異株。

鍾南山7月31日在廣州出席一個峰會活動時說：「在廣州第一次遭遇德爾塔（Delta）變異株時，剛開始我們還是採取過去的辦法，但不靈驗了。我們發現新的病人要隔離的速度，遠遠跟不上病毒速度。當時我心裡也十分著急。」

為何Delta變異株傳播如此快速？「德爾塔變異株在人體內的病毒載量比普通株高100倍，傳播力更強；在身體內的潛伏期較短，只有1-3天就發病；在體內轉陰的時間也較長，長達13-15天，遠長於普通株的7-9天。」鍾南山指出，正因為感染者體內的病毒載量高，傳染性增強了。比如廣州疫情，10天內產生了5代傳播。

而南京疫情的傳播速度再次印證了Delta變異株速度之快。「南京疫情與引發廣州『5·21』疫情病毒變異株的載毒量、傳染性、隱蔽性等方面近似，輕症患者居多。」鍾南山指出，南京市政府及時採取了防控措施，「我認為南京疫情整體可控。」

南京本輪疫情中最早的感染者，大部分接種過疫苗。那當前大陸國產疫苗對德爾塔變異株究竟有沒有保護作用？疫苗打還是不打呢？

「有效，非常安全。」鍾南山堅定地說，他用了一組經過驗證的科學資料來說明。

從臨床免疫結果來看，應對新冠病毒變異株，接種科興新冠滅活疫苗的免疫血清對德爾塔變異株的陽轉率略有下降，達到87.5％；而國藥疫苗對阿爾法（Alpha）株、貝塔（Beta）株和Delta株均具有保護能力，對Alpha株的中和能力下降6.7％，保護能力基本沒有改變；對Beta株和Delta株的中和能力分別下降47％、32％。「這幾個中國疫苗在實驗室的檢查發現，它們對病毒的殺死綜合力度有所下降，但還是有保護作用的。」鍾南山說。

據他介紹，基於今年5月份廣州新冠病毒Delta變異株爆發疫情的研究，結果證明大陸國產疫苗是有保護作用的。研究初步統計顯示，疫苗對重症的保護效果為100％，對中度、輕度、無症狀的保護效果分別為76.9％、67.2％、63.2％。相關研究成果後續將發表。

「廣州疫情中出現的13名重症患者，有4位上了葉克膜（ECMO，體外膜肺氧合，俗稱人工肺），我們全部救活了。他們全部都沒有打疫苗。」鍾南山補充。

面對依然很嚴峻的全球疫情防控形勢，需要做什麼呢？「不能放鬆，要時刻關注社區的防控措施，建立群體免疫。」鍾南山強調，在人多、通風差的密集場所一定要戴好口罩。

在鍾南山看來，自然免疫不現實、不科學、不人道。「大規模疫苗接種實現群體免疫，需要2年至3年的全球協作。目前中國打疫苗的數量是最多的，但由於人口基數大，中國每100人中打疫苗的比例不高。在中國，需要83.3％的接種率才能達到群體免疫。」鍾南山認為，接下來應加快推進疫苗接種，以及加速研發對Delta變異株感染更有效的疫苗。