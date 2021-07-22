嘉義市孫姓男子在網路貼文「確診者參加簡氏宗親會餐會，嘉縣衛生局未匡列，請參加宗親會者注意」，並連結新聞網提醒網友，遭嘉義縣警方以散播不實訊息為由送辦。嘉義地檢署認為，並無證據證明孫男貼文造成人心恐慌，轉載網路新聞，且勸導民眾避免群聚，不起訴處分。這是嘉義檢方以言論自由為由打臉警方濫查假訊息最新的一個案例。

無獨有偶。高端疫苗解盲前夕，高雄吳姓網友在臉書轉貼八大公股銀行買賣超排行訊息，質疑八大公股銀行買超高端、龍巖股票， 痛罵「民進黨政府到底可以多腐敗？」財政部、金管會大怒，指吳某造謠，警方依散播假訊息移送。日前，鳳山簡易庭認為資料來自證交所數據，吳已盡查證義務，事後刪文，無造謠惡意，裁定不罰。

同樣是疫情，同樣是高端疫苗的訊息，同樣事關查證義務，同樣事關言論自由，到了NCC手裡，道理差距卻不可以千里計。且看NCC日前審查中天綜合台擬製播新聞節目案，NCC兩位蘇貞昌欽定的親綠委員王維菁、林麗雲如何公然護航高端，嚴禁媒體公正報導疫情與疫苗問題。

該項會議原是要審查中天綜合台製播新聞節目一案，王林兩位委員飛象過河，跳過會議主題，「翻牆」審問起中天新聞製播疫苗新聞公正性的問題。好比新郎新娘到法院請法官公證結婚，法官卻問起新郎新娘家教寬嚴的問題。審甲案，可以翻出不相干的乙案、丙案來審問非關乙案丙案的當事人，NCC何不乾脆直接下令特定對象、禁制特定行為？

更令人咋舌的是王維菁委員在會中，化身高端代言人，毫不避嫌地質疑中天批評高端疫苗，甚至以中天「被高端公司提告」為由，直指中天報導失實。如今的世界，惡人橫行，假科學氾濫，提告的未必不是惡人，宣稱科學的也未必是科學。高端疫苗從二期臨床試驗、到指揮中心倉皇下訂500萬劑，再到陳建仁公然護航解盲，凡是稍有良知良能和良心的人媒體，誰不質疑？國內媒體質疑，CNN也質疑，NCC視而不見，卻以高端提告為由，質疑中天新聞報導失公，瓜田李下，難道不怕外界質疑委員炒股高端？鳳山簡易法庭尚且知道，高端炒股疑雲，資料出於證交所，有所本不罰。高端疫苗解盲到緊急授權使用，連中研院院士陳培哲都質疑，獨獨中天不能質疑？

日本捐贈的AZ疫苗陸續施打後，與其他施打AZ疫苗的國家相較，致死率偏高，是鐵的事實。指揮中心不敢質疑日本，歸咎於我國高齡與慢性病患者較多所致，也是鐵的事實。NCC委員不見此，卻質疑中天新聞的相關報導沒做到公正跟正反俱陳？不知NCC委員提問中天前，是否曾經向指揮中心和其他權威醫療機構查證過？如果，NCC都不能做到公正查證、兩面並陳，憑什麼指責中天？嘉義檢方尚且知道要維護言論自由，要反覆查證警方移送的假訊息案，獨獨NCC委員不知要捍衛言論自由？

理應捍衛言論自由的NCC，對言論自由真諦的了解，還不如地方上的檢察官呢！蔡英文說：「疫苗是科學問題，不是政治問題。」不過，在NCC眼中，疫苗也罷，換照也罷，營運計畫書變更也罷，言論自由也罷，所有的問題，通通是政治問題！既然政治問題，哪來的公道？

（作者為資深媒體人、台灣有線寬頻產業協會前理事長）