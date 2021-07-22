衛生福利部19日宣布高端疫苗通過審核委員會EUA（緊急授權使用）審查，食藥署長吳秀梅出示手板稱21名審核委員中「18人同意，1人補件再議，1人不同意」，但衛福部長陳時中隔日卻稱，有15人「有條件同意」，民眾黨立委賴香伶質疑，政府擠牙膏式說明國產疫苗EUA審查流程，更讓人質疑參雜政治考量，不僅使國產疫苗的信任度不斷流失，也會導致民眾選擇國產疫苗施打意願下降。

賴香伶指出，國產疫苗EUA審查過程，從18人同意到「3人完全同意、15人有條件同意」，而這15名有條件同意者，要求高端需「每周提供安全性監測報告，一年內繳交疫苗保護效益報告」，顯然大多數審查委員仍對高端疫苗不放心，要求每周提出報告以監測疫苗安全。

賴香伶說，陳時中直到20日才把保留部分委員有疑慮的事實提供國人了解，審查委員有以科學專業審議把關的責任，吳署長作為執行小組負責人不應壟斷資訊、模糊帶過。

此外，若高端疫苗未能達到要求，或提供內容不符標準，審查委員會如何進行決策補充或要求停止製造，這都是衛福部必須進一步說明的。

賴香伶提到，在高端疫苗尚未取得EUA緊急授權使用時，蔡英文總統公開表明8月國產疫苗可大量施打，讓高端疫苗EUA被認為是「照著劇本演」，國產疫苗的股價飆漲、大幅波動，部分審核委員不續任，更換委員風波，也讓審核委員會的公信力折損，加上這次衛生福利部擠牙膏式說明做法，導致國人對政府更大疑慮，反而使國產疫苗的信任度不斷流失，也會導致民眾選擇國產疫苗施打意願下降。

賴香伶強調，國產疫苗研發、量產固然是國家重要戰略，但審查程序應公開透明、開放討論，才能使國產疫苗獲得民眾信賴，參雜過多政治動作，反而適得其反，降低民眾對政府的公信力。