國產高端疫苗日前通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，卻引發質疑聲浪，台北市長柯文哲更狠酸這是「全地球第一支通過EUA的蛋白質疫苗」；對此，台北市議員羅智強呼籲柯文哲，既然高端疫苗明顯有疑慮，北市應該硬起來，緩打這個半成品疫苗。

羅智強今(22)日在臉書發文指出，既然柯文哲對國產疫苗也表達了高度疑慮，但是單有疑慮不夠，柯文哲必須把「疑慮」化為捍衛市民健康的「行動」，在國産疫苗疑慮未解前，柯文哲應宣示北市醫療系統緩打該疫苗。

羅智強認為，不能拿一般民眾來當實驗品，應讓國產苗好好做完三期臨床實驗，疫苗施打必須尊重民眾的健康自主權，身為台北市議員，羅智強希望柯市長能支持，拒絕半成品疫苗進入北市，不能讓市民當白老鼠。

羅智強呼籲，北市應拒絕施打沒有三期臨床可靠數據的任何疫苗，要以國際認證疫苗為優先，待國產疫苗完成完整實驗程序，效力與安全無虞，且獲國際承認接受、不會造成施打者入境他國的阻礙，到時候再來開放施打。