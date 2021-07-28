蔡英文登記打高端疫苗 高端表達「由衷感謝」 11:482021/07/28 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。摘自蔡英文臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文今於臉書上宣布，「我已經完成疫苗意願登記，並且選擇接種國產高端疫苗」；對蔡英文選擇國產疫苗，高端也於第一時間表達「由衷感謝」。 新冠病毒不斷變異，高端呼籲，全民要一起施打疫苗，不論身分地位或選擇哪種廠牌的疫苗，都要一起來打，才能讓台灣社會趕快形成群體免疫。 國產疫苗上線 專家曝：台灣有4種人要打高端 林為洲邀綠委一起打國產疫苗 許智傑：「它」我可以 #選擇 #蔡英文 #高端疫苗 #表達 #感謝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳子璇宣布已在大陸打疫苗 自曝明年回台「否則恐被除籍」 09:502021/07/28 娛樂 蔡英文完成高端意願登記 江啟臣：政治不應凌駕科學 10:342021/07/28 政治 蔡英文挺高端完成意願登記後 網友反應曝光 09:592021/07/28 政治 尚青論壇》民進黨就是依「想」法行政（陳建維） 08:182021/07/28 尚青論壇 高端納預約平台 首日3.7萬人想打 04:102021/07/28 焦點要聞 蔡英文昨上網登記打高端疫苗 賴清德將打聯亞 09:092021/07/28 政治 高端疫苗開放登記 他怒轟：這個政權真的瘋了 09:272021/07/28 政治 「莫德納會等到死」她加選AZ跳殘酷提醒 網全崩潰：來不及了 08:542021/07/28 生活 人類乳突病毒HPV疫苗 男女都適打 04:102021/07/28 財經焦點 稱隔離檢疫有潛在國家暴力 彭文正拒返國出庭總統論文案 10:472021/07/28 社會 藍委轟外交部神通廣大 可拿到EUA審查資訊助友邦獲贈高端疫苗 11:342021/07/28 政治 財經熱門新聞 杜特蒂：你們想對中國開戰嗎？ - 產業財經 - 旺報 慘爆！陽明再殺不停 明恐「被抓去關10天」 - 財經 陸港股市遭血洗 拖累台股 - 財經要聞 - 工商時報 內資嚇趴 加權指數回測半年線、櫃買更跌逾3％ - 財經 台積電日本設廠傳看中熊本 日媒曝原因是這資源豐富 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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