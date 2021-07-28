總統蔡英文今於臉書上宣布，「我已經完成疫苗意願登記，並且選擇接種國產高端疫苗」；對蔡英文選擇國產疫苗，高端也於第一時間表達「由衷感謝」。

新冠病毒不斷變異，高端呼籲，全民要一起施打疫苗，不論身分地位或選擇哪種廠牌的疫苗，都要一起來打，才能讓台灣社會趕快形成群體免疫。