連日來國內本土新冠肺炎確診數大幅降低，許多民眾對於7月26日三級警戒後降級解封多抱期待。對家長們來說，最關注的莫過於各類暑期安親班、才藝班等是否能夠舉辦，及9月份能否順利開學、如何預防校園內群聚感染。對此台北市長柯文哲日前接受媒體訪問時表示，北市府已為中小學9月開學進行準備，規劃採線上線下混合班方式。

柯文哲日前接受東森新聞台《台灣啟示錄》專訪，節目中被問及中小學開學問題，柯文哲指出，暑假已經過一半，北市的中小學都要為9月做好準時開學的準備，以準時開學為目標。目前北市是計劃「線上線下混合班」的做法，例如一班25名學生，有5個到校，20位在家線上學習，其中到校5人是在家沒有人照顧的學童，比較不會有感染疑慮。

而被問及「9月能夠全面返回校園，這個目標可能還是有點困難是嗎？」柯文哲回應，學生要能做到全面返回校園，只有全部施打疫苗，才能確保安全。在還沒有打疫苗的現況下，市府會想辦法解決問題。

聽到「線上線下混合班」的構想，已有家長擔心現在不少家庭都是雙薪家庭，若是班上在家無人照顧的學童比例過高，不知是否有其他因應方式，或者在職企業能否放寬讓員工接續在家工作。相信這些話題都將在9月開學前引發熱議。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，新冠肺炎三級警戒期間，各家企業無不以各自的努力與創意，並實施各項應變措施，讓企業內員工能夠共同抗疫，展現企業經營的韌性。北市府以專案為中小學教師造冊打疫苗，展現準時開學的決心，而在學生還無法施打疫苗的前提下，減少學生群聚確實是比較理想的保護措施。

黃若薇也提到，許多企業實施在家工作已有一段時間，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，幫助許多企業度過緊急時刻。若是企業欲為身為家長的員工提供遠端打卡機制，1HR即日起免費提供企業試用2個月，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。