武昌中央農民運動講習所全稱「國民黨中央農民講習所」，簡稱農講所，位於武昌紅巷13號。1958年對舊址進行了修繕整理，按當年原貌作復原陳列，籌建為紀念館。（中新社資料照片）

農講所第三屆於民14年(1925)1月1日開學，約120人，直接採軍隊組織，稱農民自衛軍模範連，受訓時間亦延長至三個月。以上三屆學員，全部從廣東省招考，三屆畢業生人數約400人，畢業後全派往20個不同省份推展農民運動。從第四屆開始，招生範圍擴大至廣西、湖南等地。毛澤東已看清中國農民運動的實質需要，在農業社會中佔絕大多數的農民，就是要有人挺身而出領導抗爭。毛先生乃說服他的弟弟毛澤民，投入農民運動講習所為第五屆的學員。由於毛澤東曾得到過孫中山先生的加持，又受到廖仲凱、汪精衛的賞識，故到農講所第六屆時，國民黨就委派毛澤東為農民講習所所長。這時毛澤東在國民黨內，身兼三要職，第一為代理汪精衛主席為宣傳部長，次為接替廖仲愷為宣傳員講習所所長，三即為此農講所所長。

想想看，中國人口90%以上為一窮二白的農民，而搞革命最重要工作之一即為宣傳，這兩件工作全落在毛澤東手上，當然逐步蓄積了毛氏的能力與聲望。為了擴大辦理農民運動講習，農講所地點亦由東皋大道一號遷至廣州市番禺學宮。招生對象亦由廣東、廣西、湖南三省擴展至全國二十個省。招生人數亦增至約320人，受訓期間亦依毛澤東的建議延長至五個月，而於民15年(1926)10月5日結業。第六屆農講所的教職幹部，除教務主任蕭楚女外，亦全部由黃埔軍校調兼。

毛澤東亦不客氣，全找黃埔軍校內的共黨人士出任，如周恩來、惲代英、張秋人等。廣州市番禺學宮，現在的廣州市地下鐵還設有農講所一站，各位讀者如有興趣不妨前往參觀，就會發現這可不是普通的講習班，而是農民軍幹部訓練所。所謂學宮，是廣州市當年的孔廟；毛澤東真正起家的地方，不是井崗山，也不是延安，而是這個番禺學宮的農民運動講習所。

正如蔣介石的起家，不在南京，也不是重慶，而是在廣州市長洲島的黃埔軍校。農講所第六屆在民15年(1926)夏、秋間辦理的時候，七月九日蔣介石正受命擔任國民革命軍總司令，誓師北伐。國民革命軍順利北伐以後，國民黨內部左右兩派因意見不同，搞出個寧(南京)漢(武漢)分裂的局面。

農講所第七屆，乃在國民黨左派中央武漢開張，第七屆農講所的國民黨左派負責人是農民部長鄧演達，而實際主要負責人還是毛澤東。就在農講所第七屆這段期間，即民16年(1927)4月，毛澤東提出了他的經典著作＜湖南農民運動考察報告＞，這份報告不祗在國內，也在國際間奠定了毛氏在中國農民運動中的領導地位。瞿秋白在該書序言中，就稱讚毛澤東為農民運動的王。毛氏曾一再說星星之火可以燎原，中國現代農民運動的星星之火，就在農民運動講習所裡面。

我們要知道一個事實，國府著名的學者兼外交家蔣廷黻曾說過，外國學者都奇怪，中國的知識份子，對外國的事情，知道得很深入清楚，但對自己國內的許多事情，尤其許多基本的問題，卻多一無所知。這就難怪注重基層農民問題的毛澤東，要獨領風騷了。毛氏當權以後，不忘要來個下放運動，未嘗不是在糾正中國讀書人重上忽下的傳統病態。

毛澤東來自農村，心懷大志，故一直注意並掌握著佔中國人口90%的農民問題。國民黨左派在武漢另立黨中央，毛氏自然繼續負責在武漢舉辦第七屆農講所。此屆招生約800餘名，學員來自17個省。民16年(1927)3月7日開課，仝年6月18日結業。第七屆農講所，在無形中似已變成了國民黨內，但主要由共黨亦即毛澤東所主持的一個農民軍幹部訓練所。（待續）