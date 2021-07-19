台灣購買疫苗的價格長期遭到政府視為機密，引發外界懷疑，陳時中卻在昨(18)日的記者會中回應表示，「追究疫苗價格是居心叵測」，這引發賴士葆的不滿，發文砲轟陳時中的這個說法根本就是在玷汙民主。

賴士葆調查發現，截至6月底，政府買疫苗花了67億元，其中卻僅10億元採購國際疫苗，質疑剩下4、50億元預算經費花到哪去了引發關注？外界質疑指揮中心遲不公布疫苗採買價格，是否有什麼顧慮？對此，陳時中在昨日的記者會中表示，價格是雙方合約保密事項，「叫我講價格的，我認為是居心叵測」。

對此，賴士葆相當不滿，昨晚發文表示，他不敢相信會聽到這種話，更懷疑自己是否身處在一個民主的國家，身為在野黨的立委，代表人民監督執政黨是本於職責的天職，否則就是虧欠民意的託負，陳時中明知道行政部門必須接受立法部門的監督，他逕自無限延伸擴權，拒絕國會的監督。主計總處都已經說明疫苗採購不屬於機密預算，但是陳時中堅持將疫苗採購列為保密，不肯攤在陽光下，這樣有沒有違法，這是可受公評的。

賴士葆指出，疫苗帳上花費67億，六月底前疫苗到貨10億，可能的預付款也在10億左右，其餘的錢有40多億花到哪裡去了？公開疫苗的價格不困難，是要不要的問題，是心態的問題。

而其他國家的疫苗價格都是公開的，台積電、永齡採購的疫苗價格也是公開的，賴士葆想問問，為什麼幫蔡政府疫苗採購的價格就是不能公開？還質疑監督的力量是居心叵測，這樣玷污台灣的民主，根本是在鬧世界級的笑話。