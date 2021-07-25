中華隊柔道選手楊勇緯於東京奧運順利奪銀，成為國內柔道項目的首面奧運獎牌，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，周六看到楊勇緯得到柔道銀牌，在疫情低迷下注入與有榮焉的感覺，早上桌球混雙也是逆境下贏回來，以前常常我們被逆轉比較多，這次也看到奧運代表堅韌的毅力與高超技術，讓我們看得也很高興，雖然和疫情無關，但這樣的表現都有鼓舞的力量。