楊勇緯奪銀 陳時中「看得很高興」：有鼓舞力量 14:262021/07/25 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 楊勇緯奪銀，陳時中表示看了真的很高興，雖與疫情無關，但有鼓舞的力量。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華隊柔道選手楊勇緯於東京奧運順利奪銀，成為國內柔道項目的首面奧運獎牌，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，周六看到楊勇緯得到柔道銀牌，在疫情低迷下注入與有榮焉的感覺，早上桌球混雙也是逆境下贏回來，以前常常我們被逆轉比較多，這次也看到奧運代表堅韌的毅力與高超技術，讓我們看得也很高興，雖然和疫情無關，但這樣的表現都有鼓舞的力量。 楊勇緯奪銀 長庚醫院團隊功不可沒：雷射針灸助重回戰場 柔道楊勇緯奪得奧運銀牌 藍委楊瓊瓔大讚后里之光 #楊勇緯 #奪銀 #高興 #柔道 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》家人集氣加油 楊勇緯母淚喊你最棒 04:102021/07/25 焦點要聞 楊勇緯奧運奪銀才8小時 日網幫他做八卦維基百科挖出這件事 09:582021/07/25 娛樂 中華隊護國神醫林瀛洲被挖出 賈永婕也認證：顏值身材都爆表 12:312021/07/25 體育 東奧》柔道男神好威 楊勇緯鍍銀紅了眼眶 04:102021/07/25 焦點要聞 台中補習班可復業 南投有條件開放幼兒園 04:102021/07/25 地方新聞 均一教育董事長 學習不落拍 呂冠緯推數位教育 04:102021/07/25 專題周報 國際生物奧賽我國獲4金 國際排名第一 10:172021/07/25 生活 東奧》柔道男神楊勇緯童年照曝光 網歪樓全看楊爸「也太帥了」 12:072021/07/25 體育 楊勇緯奧運奪銀爆紅 網拱對決曹佑寧親回應 11:152021/07/25 娛樂 新住民子女培訓計畫 新北邀海外企業經驗談 11:232021/07/25 寶島 唐慧琳罹「癌王」今晨辭世 臉書最後PO文提醒這件事 10:582021/07/25 政治 生活熱門新聞 指揮中心拍板 打完AZ八周後可混打莫德納或BNT - 生活 高端將加入公費疫苗平台 陳時中曝接種計畫 - 生活 胰臟癌早期難察覺 醫曝高危險群：有8大症狀要注意 - 生活 外送到18億「陶朱隱園」網笑：小費賺6千 同行驚曝餐點明細 - 生活 安卓用戶快檢查！11款App藏惡意軟體 會偷個資、盜刷卡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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