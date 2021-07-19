健鼎（3044）第二季與客戶溝通，轉嫁部分成本壓力，法人預期獲利率止跌，伺服器板、汽車板、筆電板等訂單近期展望良好，能見度提高到三個月，隨新產品上市，以及高毛利率產品比重增加，產品組合可望好轉，同時，仙桃三廠已完工量產，皆為下半年營運動能。

健鼎13日除息，目前處於貼息狀態，法人認為，健鼎基本面良好，時序進入第三季電子傳統旺季，待資金回頭青睞電子，持續穩定擴充產能、並優化產品組合的健鼎即有望重獲資金關愛。

法人推估，健鼎獲利表現穩定，2021～2023年每股純益12.21、13.29、14.25元，呈逐年上揚態勢。短期來看，智慧機與消費性產品5月需求轉弱，其他產品相對穩定，研判第二季淡季不淡，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價165元。

法人研究機構指出，目前伺服器板、汽車板、筆電板的訂單能見度佳，依照往年狀況來看，下半年新產品上市，以及高毛利率產品比重增加，產品組合可望好轉。美系大廠新款筆電、平板改用mini LED背光源板，研究機構推測健鼎為第二供應商。

另外，健鼎於大陸湖北仙桃三廠完工，產能增加10～15％，仙桃三廠沒有規畫生產特定項目，將依客戶需求安排生產流程。江蘇無錫廠為專廠專用，各廠生產特定的項目，改變生產模式。仙桃廠因設備較新，技術層次較高的產品，會建議客戶在仙桃廠生產。