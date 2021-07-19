最新調查顯示，專家預料今年美國經濟成長已在第二季登上高峰，隨著財政刺激與企業重啟營運的助力消退，接下來成長速度將減緩，但穩健的擴張力道仍可持續至明年。

《華爾街日報》調查經濟學家看法指出，隨著商業活動回溫、疫苗接種率提升、政府今春大筆紓困金挹注，使得扮演美經濟主要動能的消費者支出急速攀升，不過預料旺盛的成長力即將放緩。

摩根士丹利首席美國經濟學家曾特納（Ellen Zentner）指出，「成長高峰已過，我們進入更溫和擴張階段，但這不代表情況會惡化或成長急速下滑。」

經濟學家認為，拜就業復甦、人民儲蓄增長與持續的財政支持所賜，美經濟未來一年將持續穩健成長，長期來看，擴張會逐漸降溫，在疫情後展現穩定速度。

《華爾街日報》本月調查顯示，經濟學家平均預估美國第二季（4到6月）經季調後年率擴張9.1％，創1983年來第二大增幅，僅次於去年夏季表現，當時經濟因企業重啟與政府放寬防疫限制而強勁反彈。

許多經濟學家也預估，美第二季國內生產毛額（GDP）會超越疫情前水準，第三季經濟成長將略降至7％，明年第二季時降至3.3％。

至於2021年，經濟學家預測全年成長率達6.9％，明年再成長3.2％，2023年預估擴張2.3％。