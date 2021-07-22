今年雙軌計畫畢業生王靜婷(右)，獲企業加薪留用晉升為儲備幹部。（勞動部提供／劉秀芬台南傳真）

勞動部為培育青年學子職場競爭力，推動能兼顧學業與累積職場實務經驗的「雙軌訓練旗艦計畫」，自2012年推動計畫迄今，已有超過1600位青年學子參與，近3年雙軌畢業生的就業率更達97％以上，天珩機械自2015年申請此計畫，經過4年訓練，14位學生全數都留在公司任職。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，雙軌訓練旗艦計畫最大的特色就是能兼顧升學與就業，學生在求學過程中，每周2至3天在學校上課、3至4天在企業訓練。

劉邦棟說，勞動部將補助學生計畫就學期間一半學費，企業也會依訓練期間給予訓練津貼，除減少家裡經濟負擔也讓訓練生一畢業就馬上有工作，不僅能取得文憑也能累積職場經驗。

今年剛踏出中華醫事科技大學校門的王靜婷，透過雙軌訓練旗艦計畫充實的學科教育，及寶島光學科技公司的工作崗位訓練，不僅順利取得畢業證書，也獲得企業加薪留用晉升為儲備幹部。

王靜婷坦言，工作及唸書同時執行偶爾會感到疲累，但很感謝有這個計畫協助，相較於其他同學還在尋職，讓她畢業即就業贏在職場起跑點。

此外，全數留用14位訓練生的天珩機械公司總經理邱兆峰認為，人力資源是公司最重要資本，因此加深了「自己要用的人才自己培養」的信念，透過學校及企業的雙向溝通教導，成功培育公司的技術能手，快速補足人力缺口，未來也將持續提供雙軌訓練生名額，期望藉此成為公司的育才管道。