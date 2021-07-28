總部位在倫敦的「國際貨幣金融機構官方論壇」近日發佈最新年度調查報告顯示，全球大約1／3的央行計畫在未來一段時間增持人民幣作為儲備資產，大約1／5的央行打算減持美元。另據7月中旬，國際金融協會（IIF）最新報告也指出，保守情境下，未來10年內全球人民幣儲備占中國GDP比例將從1.8％上升到3％，由此帶動的每年流入大陸債券市場資金可能超過4000億美元。

具體來說，「國際貨幣金融機構官方論壇」的報告顯示，全球大約30％的央行計畫在未來12至24個月內增加人民幣持有量，而去年的這一比例為10％。其中非洲國家的態度更加積極，近一半國家的央行都準備增加人民幣持有量。同時20％的央行計畫在未來12至24個月內減持美元，18％央行計畫在同一時期減持歐元，14％計畫減持歐元區主權債券。

據券商中國報導，事實上在各國央行計畫增持人民幣資產之際，境外機構投資早已「聞風而動」持續加持人民幣資產。統計到今年上半年，境外機構持有大陸銀行間市場債券餘額為3.74兆元（人民幣，下同）、年增率為49％。而同期北上資金累計淨流入2236.61億元，較去年同期翻倍，刷新近5年的同期紀錄。