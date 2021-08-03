人民幣兌美元中間價3日報6.4610元，較上日報價6.4660元上揚50個基點，漲幅0.08％。

截至10點50分，人民幣兌美元在岸價報6.4658元，較上日收盤價6.4609元下跌49個基點，跌幅0.08％。

離岸價報6.4663元，下跌13個基點，跌幅0.02％。

超猛抽籤股今最後1天申購 抽中有機會10萬爽入袋
三黑天鵝盤旋 歐美線運價年漲4～6倍
#上揚 #基點 #跌幅 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價