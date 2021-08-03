人民幣中間價上揚50個基點 11:192021/08/03 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價3日報6.4610元，較上日報價6.4660元上揚50個基點，漲幅0.08％。 截至10點50分，人民幣兌美元在岸價報6.4658元，較上日收盤價6.4609元下跌49個基點，跌幅0.08％。 離岸價報6.4663元，下跌13個基點，跌幅0.02％。 超猛抽籤股今最後1天申購 抽中有機會10萬爽入袋 三黑天鵝盤旋 歐美線運價年漲4～6倍 #上揚 #基點 #跌幅 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 四利多強心 鋼鐵IN起來 04:102021/08/03 財經要聞 《商情》需求擔憂 期銅周一由漲轉跌 09:112021/08/03 財經 武漢再現本土病例 全省進入戰時狀態 超市物資遭哄搶 11:372021/08/03 兩岸 南部連日大雨蔬菜慘泡水 批發價漲近2成 14:322021/08/03 生活 南投大樹倒伏橫斷道路 員警冒雨連夜鋸除 16:272021/08/03 寶島 《半導體》立積產能短缺窘境 外資降目標價至570元 10:192021/08/03 財經 智利銅礦罷工危機 銅價恐再飆新高 04:102021/08/03 財經要聞 小檔案／T細胞與效價 04:102021/08/03 焦點要聞 基本面跟籌碼面的拉鋸戰... 台股季線游移 航運多空駁火 04:102021/08/03 財經要聞 《商情》買盤回補 紐約棉花反彈上漲 09:452021/08/03 財經 陸7月PMI 創一年多來新低 04:102021/08/03 全球財經 財經熱門新聞 北京出手！嚴打車用晶片炒價、囤貨 千億MCU龍頭重摔跌停 - 財經 台積電死敵稱霸！躍升晶片營收龍頭 外媒曝英特爾輸慘內幕 - 財經 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 日報 5-6月千萬中獎發票清冊出爐 超級幸運兒只花29元就中大獎 - 財經 上海模式難複製？特斯拉提議被打槍 印度設廠喊卡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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