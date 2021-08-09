大陸知名男星吳亦凡被踢爆酒局選妃、迷姦少女等性醜聞，因涉嫌強姦罪遭刑事拘留，形象大崩壞，不僅遭到全面封殺，連合作廠商都全數喊卡，其中他所主演的待播古裝劇《青簪行》，恐將面臨無法播出的窘境，大陸律師分析，依照演員與劇組簽的合約，劇組可以向吳亦凡求償所有損失。

《青簪行》耗資近5億人民幣（約新台幣21.4億）打造，由楊紫和吳亦凡主演，拍攝了8個月才終於殺青，不少人都引頸期盼這部年度S+的最高等級大片，沒想到戲還沒有播，男主角吳亦凡就被徹底封殺，準備進監獄吃牢飯，連官媒都批他不該再待在演藝圈。

《青簪行》恐胎死腹中。(圖/翻攝自微博)

《青簪行》劇組人員全遭拖累，儘管試圖刪減吳亦凡戲分，改成由楊紫獨自主演，情況仍不樂觀，網路上還傳出會把陳飛宇的臉，用AI變臉方式代替吳亦凡演出，但此說法已經遭到陳飛宇本人迅速否認，可以確定的是，劇情損失的成本很可能是天價。

對此，大陸律師封躍平表示，通常演員聘用合約中會有一條道德條款，若是違反此條款，導致作品無法播出，或是刪減鏡頭、重新拍攝，演員應當要負擔其相應損失，也就說是劇組其實能夠向吳亦凡要求賠償，然而有網友稱，吳亦凡早已秘密脫產要逃回加拿大，若消息屬實，劇組恐怕討債無門。