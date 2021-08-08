大陸男星吳亦凡涉嫌誘騙未成年少女上床，性醜聞風波越演越烈，連帶影響到林俊傑和潘瑋柏，2人遭男星謝明皓抹黑曾逼迫女粉絲發生性關係，儘管他們的經紀公司火速闢謠，謝明皓仍堅稱有證據，且將在6日公布，然而當天他雖然確實有開直播，卻隻字未提證據，讓網友質疑他根本是在蹭熱度。

謝明皓日前砲轟林俊傑和潘瑋柏，「不能讓他們明面上開開心心的賺著粉絲的錢，然後又做違法的事情，給下一代的孩子還有未成年的粉絲帶來不好的影響。」還撂狠話手上有證據可以讓2人退出演藝圈，然而謝明皓隨後就被微博禁言，等到6日他仍然沒有動靜。

有網友透露，謝明皓當天確實有開直播，但內容都是在解釋他為何被禁言，更表示自己原本要積極回應，卻礙於「不可抗力的因素」才作罷，更抱怨林俊傑、潘瑋柏靠經紀公司施壓，還有大批粉絲護航，才會害他背負罵名，要他們2人敢做敢當，不然紙包不住火。

謝明皓始終沒有拿出證據，被質疑根本是在炒作話題，更有網友發現他的學歷疑似造假，儘管自稱畢業於北京電影學院，卻根本找不到這所學校，且他名下2間公司還因欠款8869元人民幣（約新台幣3.8萬元）被法院列為「被執行人」，加上他過去就曾多次亂舉爆當紅明星，也讓網友忍不住酸他根本是「造謠成性」。