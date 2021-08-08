資深藝人澎恰恰因為拍電影欠下2.4億巨額債款，現在只能努力接工作還債，8日適逢父親節，熱愛在臉書和粉絲分享生活的他也提到，每個父親都有不能說的心事，更透露他11歲時回想起爸爸，只記得他曾說過的一句話，讓粉絲們十分心疼。

澎恰恰今在臉書發文為所有爸爸們獻上祝福，「祝所有父親們，父親節快樂！」同時他也曬出一張背影照，透露在11歲時爸爸就離家，和對方有關的記憶都只剩下模糊片段，只清楚記得爸爸說的一句話：「買奶粉…？我沒錢！」讓他十分感慨那個年代，過著辛苦難堪的日子，「不知當時父親遇到什麼事心情如何」。

澎恰恰也表示：「也許…每個當父親的都有很多心事說不得吧！」過去他就曾在受訪中提到，自從爸爸離家後，他為了分擔家計只好四處打工，由於年紀還小，能力也有限，一個月只能賺300元來貼補家用，才10幾歲就被迫長大，令人十分心疼。

這則貼文一出，立刻引來超過萬人按讚，朋友李亮瑾和孫淑媚也留言直呼：「澎哥，父親節安康喔！」、「澎公～父親節安康」，粉絲們也紛紛獻上祝福，「澎哥，身體健康，快樂在每一天，今天是父親節」、「澎哥午安88節快樂祝福順心如意」、「澎哥。祝你父親節愉快。事事如意」、「澎哥，願天天平安健康」。