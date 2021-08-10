小孩子對於生死並沒有概念，看到墳墓時的童顏童語，總是讓人聽了格外心疼。印尼有2名孩童日前跟家人，至墓園探望過世的母親，而他們在墳前並未難過落淚，反而是將耳朵貼在墳墓上，問候母親的近日狀況，讓親友看了忍不住落淚。

根據《中國報》報導，印尼有2名約5歲左右的男童，日前與家人至墓園，探望他們過世的母親，只見他們將花瓣灑在墓碑上致哀，隨後其中一名男童竟蹲了下來問候母親，說著「媽媽，你在做什麼？」，下一秒便趴在媽媽的墳墓上，似乎正在等待對方回應，可惜媽媽已經無法回覆他了。

男童發現媽媽沒有回應後，還抬起頭向一旁的大人說「媽媽都沒有回我們」，這一幕也被親友們拍下，並被分享至IG帳號makassar_iinfo，從男童的反應來看，他似乎還覺得媽媽在世，此舉也讓在場的親友們忍不住落淚，而這一段影片目前已累積10.9萬人按讚。

不少網友表示「我育有2個孩子，如今我已經30歲了，自從丈夫離開以後，我幾乎是每天都在哭」、「對於孩子而言，媽媽似乎是去很遠的地方旅行」、「這一名媽媽一定很開心，能看到孩子來探望她」、「小孩子童顏童語的每句話，聽在大人耳裡格外心疼」、「想念一個不在世的人，是最難的離別」。