蕭敬騰的師妹艾薇上月飛返馬來西亞與家人團聚，由於當地疫情嚴峻，單日確診破2萬人，艾薇爸爸經營的小吃店生意大受影響，但為了家人生活仍繼續開店營業，艾薇不捨地說：「爸爸年紀大了，還要每天清晨5點起床出門，我一定會堅持奮鬥。」希望在演藝圈闖出一片天，讓爸媽早日退休享福。

明（8日）適逢台灣父親節，提及爸爸對她的疼愛，艾薇印象最深刻，是她小時候每次歌唱比賽結束已近凌晨，爸爸開車戴她回到家，都會抱著她走進家門，擔心吵醒已熟睡的女兒。從小被捧在手心上當公主的艾薇，家境不算富裕，但爸媽從不讓她吃苦，「因為爸爸和媽媽的堅持，才有現在的我，我現在身上有的才藝 ，都是他們付出的辛苦」 。

艾薇從爸媽身上學到許多，不時提醒自己，無論遇到任何困難都別輕言放棄：「爸媽最厲害的是白手起家，從什麼都沒有到現在，雖然不算大富大貴，但至少給我們一個幸福開心的家、不愁吃穿。」當艾薇一個人在台灣打拚，難過孤獨、想家想放棄時，就會想到爸媽當年那麼辛苦的路都可以走過，自己也要跟他們一樣堅持下去，「我也一定可以」。

艾薇去年來台準備推出首張專輯，出發前到小吃店與父親道別，穿著圍裙在店裡忙進忙出的父親，刻意撇過頭去，深怕看見女兒離去會忍不住流下眼淚，那一幕更讓艾薇堅定信念，一定要闖出成績讓爸媽驕傲。這趟回到大馬，爸爸不時對寶貝女兒說「想吃什麼快點跟我們講，不然你之後回去（台灣）又沒得吃」，即便艾薇還沒有規劃何時再來台，但爸爸已經開始捨不得了。