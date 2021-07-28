2018年起桃園開南大學開辦免口試、筆試的獨立招生，開南大學指出，開辦至今日間部入學中獨招人數約達5成，招生成效顯著，並表示，2021年適逢疫情，將提供24小時不打烊的「院長線上說明會」，讓考生了解學系零距離。

開南大學日間學士班獨立招生已辦理4年，開南大學指出，考生僅需提供自傳以及成績單，且成績單除可採用統測、學測、指考成績外，亦能以高中職歷年成績申請獨立招生，強調讓高職生不受統測限制，能依自己興趣就讀科系，並表示，開辦至今日間部入學中獨招人數約達5成，招生成效顯著

校方表示，依照招生簡章，目前開南大學獨立招生約有300多個名額供考生，且全面採書面審查，並指出如其他入學管道有多餘名額，亦可將名額轉為獨立招生，校方進一步表示，不論是普通科或是職業類科的學子，都能透過獨立招生免試入學，強調學生應適性發展。

此外，因應疫情期間，開南大學為避免考生跨區移動以及群聚風險，校方以預錄的方式提供24小不打烊的「院長線上說明會」為考生及家長解說學院系特色，並定期舉辦「學系線上說明會」由系主任在線上與考生和家長親自互動，以更深入了解學系特色。