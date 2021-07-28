【未來並不在石油。】

格陵蘭島在7月15日宣佈暫停石油和天然氣勘探活動，原因是氣候和環境影響。不過對國際環境法中心來說可是好消息一件。作為丹麥的獨立領土，格陵蘭島的政府將這一舉措施視為化石燃料過渡到再生能源的必要時期，格陵蘭政府Naalakkersuisut在一份聲明中說：「未來並不在石油。」聯邦地質數據顯示，格陵蘭西海岸可能有180億桶石油，而該島東海岸也有大量石油儲備區。

格陵蘭政府認為石油開採的價格太高了，基於經濟計算且考慮到對氣候和環境的影響，最終才決定了這個核心因素。

【對全球氣候變遷作出貢獻】

作為一個地球一份子，必須敢於停下來問問自己，為什麼要開發這些資源。格陵蘭農業、自給自足、能與環境部長倫德（Kalistat Lund）表示：「格陵蘭政府相當認真看待氣候變遷問題，並且準備好為應對全球氣候變遷作出貢獻，政府正在為巨型水力發電計畫招商，停止石油探勘有助於發展此計畫。

不過格陵蘭還有四張有效的石油探勘許可證，分別由兩家小型公司持有，根據法律來看，如果許可證持有人繼續探勘石油，格陵蘭政府仍需依法放行，另外格陵蘭政府也宣布，現已通過一項法案草案，將禁止在格陵蘭探勘和開採鈾礦，鈾是一種放射性元素，主要作為核能發電的燃料，而目前主要的幾種鈾提取技術都會產生放射性廢棄物。該政府說：「幾個世紀以來，格陵蘭人一直仰賴自然資源維生，商業活動必須先考慮自然與環境。」

【格陵蘭脫離丹麥管制】

格陵蘭自1970年代開始石油探勘，荷蘭皇家殼牌（Shell）、美商雪佛（Chevron）、美商埃克森美孚（ExxonMobil）和義大利埃尼（Eni）等大型能源公司都參與其中，但大多數探勘都是徒勞無功，迄今未發現任何石油。根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey，USGS）2007年的報告，格陵蘭東北部的地底下，可能蘊藏了相當於314億桶原桶的石油，當地官員原本視此為可以脫離丹麥管制、邁向獨立的門票，不過因全球暖化造成的冰層消退可能會發現潛在的石油和礦產資源，如果成功開發這些資源，可能可以大大改變這個擁有5萬7000 人半自治領土的命運。

圖片來源：Ulrik Pedersen / NurPhoto / Getty Images

資料來源：Common Dreams(Jul 172021).’Future Belongs to Renewable Energy’: Greenland Ditches All Oil Drilling. Ecowatch