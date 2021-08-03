大陸男星吳亦凡性醜聞被揭露，更因涉嫌強姦未成年女子被警方刑事拘留，震撼演藝圈，過去和他交情不錯的藝人都閃遠遠，連他在維基百科的資料都被惡搞，居住地被改成「北京市朝陽看守所」；誇張的是，近日有不少瘋狂粉絲特地到看守所外面打卡「追星」，還誇讚環境不錯引起熱議。

30歲的吳亦凡昔日曾是韓國天團EXO成員之一，退團後回大陸發展，靠著帥氣外型和音樂才華迅速成為頂流男星，不久前卻遭19歲網紅都美竹踢爆醜陋真面目；7月31日遭到北京朝陽看守所證實，加拿大籍的吳亦凡涉嫌強姦罪，已依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

吳亦凡在維基百科上的資料，居住地被惡搞成「朝陽看守所」。(圖/ 摘自維基百科)

近日有不少吳亦凡粉絲特地到看守所外追星打卡。(圖/ 摘自微博)

因性醜聞演藝事業幾乎跌入谷底，吳亦凡自從遭到羈押的消息曝光後，網路上各種揶揄嘲諷，像是拿他先前信誓旦旦表示自己沒犯行，如果有就自己走進監獄；另外吳亦凡在維基百科上的資料也被惡搞，居住地被改成「北京市朝陽看守所」，雖然很快被修正，但被糗居住地是看守所的資料早已被截圖瘋傳。

而平時追星的粉絲為了知道偶像行蹤，總是得費盡苦心，如今吳亦凡在北京朝陽看守所的消息人盡皆知，近日網路上出現很多迷妹親赴看守所外「追星」，拍照打卡，看守所的環境也意外曝光；許多網友忍不住開玩笑，「綠化做得不錯，面積又大」、「可惜看不到凡凡男神的神顏呢」，有人更指出不少迷妹特地跑去警署查問吳亦凡情況，相當瘋狂。