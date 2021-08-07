大陸男星吳亦凡深陷桃色風波，被網紅都美竹踢爆酒局選妃、迷姦少女等性醜聞，因涉嫌強姦罪遭刑事拘留，消息一出震驚華人演藝圈，在兩岸三地都掀起超高討論度，連節目《關鍵報告》的名嘴吳子嘉都預言吳亦凡的悲慘下場，直言他最後會從此人間蒸發。

吳亦凡接連爆出酒桌選妃、欺騙、誘姦未成年女性，遭到刑拘後，他和其工作室的微博，及多個平台帳號遭強制註銷，音樂作品也從各大平台全面下架，甚至連愛奇藝泡泡圈、騰訊視頻、央視影音、豆瓣人物主頁都沒了，封殺得十分徹底，僅剩下代號「13370000」一串數字。

儘管目前偵辦細節尚未公開，吳亦凡的行徑還是遭到各大官媒、影視協會發聲譴責，對此，資深媒體人吳子嘉表示，吳亦凡會突然被爆出醜聞，都是為了掩蓋鄭州水災事件，認為之後還會再掃一波，然後鄭州問責報告，就可以開始收尾。

吳子嘉認為吳亦凡最後會被人間蒸發。（圖／翻攝自關鍵報告YouTube）

吳子嘉也預測吳亦凡的下場，「吳亦凡就會乖乖去坐牢，坐完牢之後這個人就消失，就把他送回加拿大，從此在人間蒸發。」由於吳亦凡是加拿大華僑，因此他不僅要面對大陸的刑責，若是被遣返回加拿大，還可能會被「化學去勢」。