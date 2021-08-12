【旅遊經 洪書瑱報導】「2021臺灣國際熱氣球嘉年華」正式啟動，今年為台東縣民限定熱氣球繫留體驗！第二波活動於14日起活動將移師主場地鹿野高台舉辦，活動為期為30日，活動直至9月12日止，台東縣政府宣布今(12)日線上正式開賣，為刺激在地經濟，縣府特別加碼凡購買8月14日至8月20日《歡樂升空》熱氣球繫留體驗之活動場次，加碼再贈5000枚台東金幣，完成搭乘即可憑搭乘憑證，現場兌換臺東金幣小卡。

「2021臺灣國際熱氣球嘉年華」第二波活動在鹿野高台，每日約有五顆繫留球球供民眾預約體驗。另外，活動期間包括：喔熊、Hello kitty與全聯福利球、愛心球、公雞球、燈塔球、衛兵球以及臺北市吉祥物-熊讚Bravo設計3D造型大型熱氣球等8顆造型熱氣球，每天有2-3顆輪流登場。

臺灣國際熱氣球嘉年華(圖：主辦單位提供)

台東縣政府交通及觀光發展處表示，縣府今年活動配合防疫，決定第一波以優惠價回饋台東縣民，第二波繫留體驗（8月14日至9月12日）移回主場地鹿野高台，並推出《歡樂升空》熱氣球繫留體驗預購，今日下午2點正式線上開賣，可預購對象仍維持「台東人限定」，活動期間平日售價550元、假日售價650元。

今年全面改為線上預約購票，除了達到實聯制，現場亦搭配量體溫、酒精乾洗手，並縮減參與人次，8月14日開幕當天僅開放下午場外，8月15日至9月12日每日上午場（05:30~07:00）及下午場次（17:00~19:00）皆各開放150個名額給台東縣民線上預購。

交觀處長余明勳指出，今年邁入第十一年的臺灣國際熱氣球嘉年華，雖數度歷經波折，但在台灣民眾心中更是人生中一定要參與的旅程盛事，除了每年加入人氣極高的觀賞熱氣球，也希望傳遞幸福感給那些受疫情影響的大眾，期許在各方努力下，儘早恢復國人旅遊生機。

相關「臺灣國際熱氣球嘉年華線上繫留預約體驗套票」線上預約資訊，可至「台東慢漫遊」網站或活動官網查詢！

圖：臺東縣政府交通及觀光發展處提供