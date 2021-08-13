美國在台協會軍事合作辦公室主任葛沛迪上校應邀參加《莒光園地》節目，用中文暢談80年前美國「飛虎隊」的故事，回顧了中華民國與美國共同抗日的歷史，也闡述了雙方軍事合作的重要性，同時也提醒了我們，不要忘記台灣與中華民國的關係。

不敢摘掉中華民國保護傘

現在中小學歷史教育中，抗日戰爭篇幅有限，多數年輕官兵對飛虎隊的歷史恐怕非常陌生。對於主張中華民國只有70餘年的民進黨來說，美國人主動提起80年前並肩作戰共同抗日的歷史，可能十分尷尬。民進黨推動「去中國化」甚至「去中華民國化」的歷史教育，抽離國家、人民與土地的歷史教育，對大量史實的忽視與曲解，使學生失去對自身歷史的情感與興趣，將造成歷史虛無主義和歷史否定主義，讓人民陷入自我認知的混亂中，後人將不斷否定前人。

在民進黨的歷史觀裡，國家定位與意識既模糊又矛盾。歷史教育本具有凝聚共識與強化國家意識的作用，自應符合史實與現實，並有明確方向。民進黨追求台灣獨立，卻不敢摘掉「中華民國」的保護傘，中華民國在教科書中變得破碎而模糊。學生不知有中美合作抗日的「飛虎隊」，卻知道盟軍（美國）對台灣的空襲轟炸，將台北與廣島、長崎等並列東亞被轟炸傷亡慘重的城市，甚至暗示盟軍的戰爭責任。不知道AIT的葛上校，若知道台灣教科書有意追究美軍空襲台灣的責任，會作何感想。他大概會覺得自己是身處在日本殖民下的台灣，而不是盟軍一員的中華民國吧。

民進黨的歷史教育，無視台灣人抗日的斑斑血淚，卻美化日本殖民歷史，忽略中華民國在大陸時期的歷史，中華民國彷彿是在1949年突然於台灣出現。割裂歷史反而讓學生失去思考與評判歷史的集體視角與立場，造成青年學子國家認同的錯亂。

民進黨的歷史教育也脫離一般民眾的家族記憶與歷史情感。在台灣除原住民族外，大多數為漢民族，來自中國大陸，只是時間先後的差異。中華民族慎終追遠，許多家族仍保留堂號與族譜的宗族記憶，兩岸恢復交流後有不少人回鄉尋祖、修繕祖墳宗祠。有些家族，特別是客家族群還可追溯上千年的家族遷徙歷史，刪略中國歷史並使之失去時間序列意識，對許多家族來說也失去宗族的歷史記憶。

學子喪失語言與文化優勢

即便日據時期本省家庭的歷史記憶與情感不盡相同，許多底層家庭在日本統治下有過遭受欺壓、歧視、忍受飢餓的經驗，未必如教科書描繪的美好。許多版本的教科書也未收錄慰安婦的歷史，隱去對日軍在東亞地區的惡行，對台灣同胞未能還以歷史正義。而對於未曾受過殖民的外省族群和金門、馬祖居民，他們的歷史情感也與教科書相去甚遠。從地域出發的同心圓史觀抽離、甚至違背了活生生的、口耳相傳的家族記憶與情感，歷史就成為乏味單調的片段與宣傳。

民進黨的歷史觀也脫離土地的人文面貌。台灣大多數的土地是在明清之際開發，在地名與信仰上可見與大陸原鄉文史的連結。許多民間信仰也是從大陸原鄉祖廟分靈而來，延續香火。除去中國歷史的常識就難窺民間信仰的精髓與全貌：不識三國，怎知關公信仰中的忠義精神；不知宋元海運初起，怎知媽祖信仰對航海者的慈悲庇佑。缺乏中國歷史背景也無法理解台灣民間傳說、戲曲、建築等各種藝術形式。缺乏中國歷史認知，對於文史哲一家的中國文化也就失去識讀的能力，不僅失去對中華文化的親近感與歸屬感，也讓學子們嚴重喪失語言與文化上的優勢。

民進黨以多元文化為名，否定大多數台灣人的集體記憶、文化歸屬與歷史情感，只剩空洞的、反智的所謂「台灣價值」。這種空洞反智的意識形態，除了激起一時的情緒反應，根本不可能發揮保台、愛台的作用。

幾年前，曾在大陸經商的前工商建研會理事長吳思鍾董事長曾發表文章指出，台灣歷史教育「去中國化」非常危險，台灣人如果不了解中國歷史，純以台灣角度看兩岸，極可能因無知而誤判，甚至可能引發戰爭。愚民化的歷史教育不只弱化年輕人的心智，更會給台灣帶來危險。