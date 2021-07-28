全國三級警戒持續近2個月以來，許多上班族改為居家辦公，所有學生也都改為在家視訊上課，幾乎一整天眼睛都「黏」在電腦、平板等3C產品上。眼科醫師發現，近來門診增加很多高度近視的大小朋友，如果不注意控制，未來有很高的失明風險！

衛福部國健署2017年報告指出，低齡幼童早發性近視比率增加，大班學童已有9％有近視；與父母親都沒有近視的小朋友比較起來，父母親若有1位或2位都近視，小朋友近視機率較高。

除了先天遺傳因素外，後天環境和行為因素也很重要。振興醫院眼科部主治醫師趙育箴指出，戶外活動時間越短與室內近距離用眼時間越長，越容易近視。研究統計在台灣一旦開始近視，平均每年將增加約100度；小朋友開始罹患近視年齡越小，度數加深速度越快，容易演變成高度近視。

趙育箴說明，近視會造成眼睛結構改變，隨著度數高，罹患眼睛疾病的風險會越高；包括白內障、青光眼、黃斑部病變或出血，導致中心視力受損，也增加視網膜裂孔、急性視網膜剝離的風險。

近視已經成為台灣人不可逆的失明的主要原因。趙育箴提醒，定期視力及眼睛檢查是必要的，平時要多從事戶外活動，戶外光線刺激視網膜產生多巴胺，可抑制眼球增長，預防近視發生與度數加深。另外應避免長時間近距離用眼，每30分鐘要休息10分鐘，休息時間不用太長但頻率要高，避免連續用眼。